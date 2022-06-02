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    Suudi Arabistan'ın piyasaya daha fazla petrol sürme şartı

    Riyad yönetimi, Moskova'ya uygulanan yaptırımların etkisini yakından takip ediyor. Rusya'daki petrol üretiminin düşmesi halinde Suudi Arabistan'ın devreye gireceği belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:11
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    Suudi Arabistan'ın piyasaya daha fazla petrol sürme şartı

    Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelinde enerji krizini tetikledi.

    Avrupa, Rus enerjisine alternatif kaynaklar ararken, petrol fiyatları varil başına 110 doların üstünde işlem görüyor.

    Petrol fiyatları ve Suudi Arabistan'ın tutumu

    Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın, zorlu dönemde devreye girmesi isteniyor.

    Financial Times'ın haberine göre, Riyad yönetimi, Moskova'ya yaptırımların uygulandığı bir dönemde, petrol fiyatlarındaki kontrolün kaybedilmemesinin gerektiğinin farkında.

    "Rusya'daki üretim düşerse devreye gireriz"

    Konuyla ilgili beş kaynağa dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'ın, Batılı müttefiklerine, Rusya'daki üretimin yaptırımlar nedeniyle sendelemesi durumunda petrol üretimini artırmaya hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.

    ABD'nin çağrısı: Hızlandırın

    Daha önce Suudi Arabistan'ın, yükselen varil fiyatlarına rağmen ABD'nin üretim artışlarını hızlandırma çağrılarına direndiği de belirtildi.

    Riyad, yedek üretim kapasitesini saklı tutması gerektiğini düşünüyor.

    Suudi Arabistan ın piyasaya daha fazla petrol sürme şartı #1

    Petrol fiyatlarındaki artış

    Petrol fiyatları perşembe günü düşüş gösterdi. Çarşamba günü kapanışta 116.29 dolardan 112.80 dolara kadar geriledi.

    Söz konusu fiyatlar, bu hafta varil başına 120 doların üzerine çıkarak, son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.


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