Selman, Yunanistan Başbakanı ile bir araya geldiği görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı. Ziyareti öncesi açıklama yapan Selman, "Yunanistan'a gelirken eli boş gelmeyeceğim" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selman'ı başkent Atina'daki Maximos Konağı'nda ağırladı.

Selman'ın Yunanistan ziyareti

Yunan basınından Kathimeri'nin aktardığına göre, görüşmede ikili iş birliği konusu ele alındı.

Atina'da yetkililer, her iki ülkenin, güçlü olan ikili ilişkileri daha da geliştirmek ve “dinamik olarak gelişen” ilişkileri genişletmek konusunda güçlü çıkarları olduğunu söyledi.

Suudi Veliaht Prens Selman, Kiryakos Miçotakis ile Atina'da görüştü ViDEO

800 milyon euroluk projeyi görüştüler

Selman ve Miçotakis, iş birliğini uygulamak üzere Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasını sağlayan anlaşmaya imza attı.

Miçotakis, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Suudi Arabistan'ı kapsayan, Akdeniz'in altından geçecek ve 2025'te tamamlanacak 800 milyon euro değerinde veri kablosu bağlantısını içeren EMC projesinin önemini vurguladı.

"Eli boş gelmedim"

Miçotakis ile görüşmesi sırasında konuşan Selman, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel olduğunu belirterek, "Yunanistan'a gelirken eli boş gelmeyeceğime dair size söz verdim. Her iki ülke ve tüm bölge için oyunun kurallarını değiştirecek pek çok şeyimiz var." dedi.

İş birliği anlaşması imzalandı

Öte yandan iki ülke arasında, Avrupa'yı Asya'ya bağlayacak denizaltı veri hattı döşemek için anlaşma imzalandı.

Avrupa'ya daha ucuz yeşil enerji sağlanması için elektrik şebekelerini bağlama olasılığı da görüşülürken, Veliaht Prens, iki ülkenin "Yunanistan'ı hidrojen (yakıt) açısından Avrupa için bir merkez" yapacak proje üzerinde çalıştığını söyledi.

Önce Yunanistan, sonra Fransa

Atina ile Riyad arasında, ek olarak enerji ve askeri iş birliği alanlarında ikili anlaşmalara imza atıldı.

Muhammed bin Selman, Atina ziyaretinin ardından Fransa'ya gidecek.