Syriza: Türkiye'nin F-16'ları hakkındaki karar, Miçotakis için yenilgi

Çipras'ın partisi, Yunan Başbakan'a sert tepki gösterdi. "Doktrini ciddi yenilgi aldı" diyen Syriza, "Miçotakis hükümeti, ulusal çıkarlara tehdit" açıklaması yaptı.

Yunanistan'daki ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'ın öncülüğündeki Syriza partisi, F-16 konusunda Atina yönetimine tepki gösterdi.

Senato, Türkiye'ye F-16 satışını Yunan hava sahasının ihlal edilmemesi gibi bazı şartlara bağlayan maddeleri düzenlemeden çıkararak, savaş jetlerinin tedarikine yeşil ışık yaktı.

Yunan Başbakan'ın ABD'de yaptığı F-16 çağrısı

ABD ziyareti sırasında "Yunanistan'a F-35 sağlayın ama Türkiye'ye F-16 vermeyin" şeklinde çağrıda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tepkilerin odağına oturdu.

"Miçotakis doktrini ağır yenilgi aldı"

Syriza'dan yapılan açıklamada, "ABD Senatosu'nun Türk F16'ları hakkındaki kararı, Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir." denildi.

Miçotakis'in çabalarının boşa çıktığına işaret edilen açıklamada, "Senato'nun dün F-16 savaş uçaklarının satışını sınırlayan koşulları reddetme kararı ile Türkiye, sadece Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve Libya ile yeni muhtıralar imzaladığı için 'cezalandırılmamakla' kalmıyor, aynı zamanda ödüllendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

"Miçotakis hükümeti, ulusal çıkarlar için tehlikeli"

Açıklamada ayrıca, Yunanistan'ın uluslararası arenada karşı karşıya kaldığı duruma da dikkat çekildi.

Konuyla ilgili olarak, "Miçotakis hükümeti, ulusal çıkarlar için giderek daha tehlikeli hale geliyor." vurgusu yapıldı.