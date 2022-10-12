Petrol
94.6
0.33%
Euro
18.0697
0.10%
Dolar
18.5871
0.01%
Altın
999.03
0.31%
Borsa
3586
0.39%
Bitcoin
359.601
0.08%
BTXN Coin
8.10
-0.61%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Syriza: Türkiye'nin F-16'ları hakkındaki karar, Miçotakis için yenilgi

    Çipras'ın partisi, Yunan Başbakan'a sert tepki gösterdi. "Doktrini ciddi yenilgi aldı" diyen Syriza, "Miçotakis hükümeti, ulusal çıkarlara tehdit" açıklaması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Syriza: Türkiye'nin F-16'ları hakkındaki karar, Miçotakis için yenilgi

    Yunanistan'daki ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'ın öncülüğündeki Syriza partisi, F-16 konusunda Atina yönetimine tepki gösterdi.

    Senato, Türkiye'ye F-16 satışını Yunan hava sahasının ihlal edilmemesi gibi bazı şartlara bağlayan maddeleri düzenlemeden çıkararak, savaş jetlerinin tedarikine yeşil ışık yaktı.

    Yunan Başbakan'ın ABD'de yaptığı F-16 çağrısı

    ABD ziyareti sırasında "Yunanistan'a F-35 sağlayın ama Türkiye'ye F-16 vermeyin" şeklinde çağrıda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tepkilerin odağına oturdu.

    "Miçotakis doktrini ağır yenilgi aldı"

    Syriza'dan yapılan açıklamada, "ABD Senatosu'nun Türk F16'ları hakkındaki kararı, Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir." denildi.

    Miçotakis'in çabalarının boşa çıktığına işaret edilen açıklamada, "Senato'nun dün F-16 savaş uçaklarının satışını sınırlayan koşulları reddetme kararı ile Türkiye, sadece Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve Libya ile yeni muhtıralar imzaladığı için 'cezalandırılmamakla' kalmıyor, aynı zamanda ödüllendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

    Syriza: Türkiye nin F-16 ları hakkındaki karar, Miçotakis için yenilgi #1

    "Miçotakis hükümeti, ulusal çıkarlar için tehlikeli"

    Açıklamada ayrıca, Yunanistan'ın uluslararası arenada karşı karşıya kaldığı duruma da dikkat çekildi.

    Konuyla ilgili olarak, "Miçotakis hükümeti, ulusal çıkarlar için giderek daha tehlikeli hale geliyor." vurgusu yapıldı.

    Syriza: Türkiye nin F-16 ları hakkındaki karar, Miçotakis için yenilgi #2


    Tesla Semi teslimatları aralıkta başlıyor
    Otomobil

    Tesla Semi teslimatları aralıkta başlıyor

    Hatay'da sokak sanatçısının yüzünde şişe kırıp, 'Biz sana mı vurduk' diye sordular
    3. Sayfa

    Hatay'da sokak sanatçısının yüzünde şişe kırıp, 'Biz sana mı vurduk' diye sordular

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir