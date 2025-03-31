Tacikistan ile sınır anlaşması yapan Kırgızistan'a Özbekistan'dan tebrik

AA

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan ile sınır anlaşmasına vardı..

Bu kapsamda yaşanan gelişmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Tacikistan ile yaptığı sınır anlaşmasından dolayı tebrik etti.

BU GELİŞMEDEN BÜYÜK HEYECAN DUYDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ

Açıklamaya göre, Caparov, Mirziyoyev ile Tacikistan'ın Hocent şehrinde bir araya geldi.

Mirziyoyev, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki devlet sınırı sorunlarının çözülmesinden dolayı Caparov'u ve tüm Kırgız halkını tebrik ederek, bu gelişmeden büyük heyecan duyduğunu vurguladı.

Caparov, Mirziyoyev'i, Özbekistan ve Tacikistan arasındaki müttefik ilişkiler anlaşmasının yürürlüğe girmesine ilişkin protokolün imzalanması ve onay belgelerinin değişimi dolayısıyla tebrik etti.

ONAY BELGELERİNİN KARŞILIKLI DEĞİŞİMİ

Kırgızistan ile Tacikistan arasında yürürlüğe giren Kırgız-Tacik devlet sınırına ilişkin onay belgelerinin karşılıklı değişimi, bugün Tacikistan'ın Hocent şehrinde gerçekleştirildi.

Kırgızistan bu yıl, komşusu Tacikistan ile sınır sorununu karşılıklı arazi değişimiyle çözmüştü.