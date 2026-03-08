Tahran'da petrol depolarından yayılan kalıntılar siyah bir tabaka oluşturdu

İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalarda 9 gün geride kalmak üzereyken İsrail, İran'da petrol depolarını vurdu.

Tahran'a peş peşe patlamalar meydana gelirken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

Sosyal medyada, Tahran'da petrol depolarının yandığı görüntüler paylaşıldı.

3 PETROL DEPOSU HEDEF ALINDI

Petrol depolarından yükselen alevler, şehrin uzak bölgelerinden görüldü.

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.

Sosyal medyada, Tahran'da Şehran petrol deposundan sızan yakıtın yol boyu yandığı görüntüler paylaşıldı.

SİYAH BİR TABAKA OLUŞTU

Sabahın ilk saatlerinde petrol depolarındaki yangın nedeniyle Tahran semalarının siyah dumanlarla kaplandığı görüldü.

Yangın sonrası oluşan yoğun duman ve kül bulutları nedeniyle kentte hava kalitesinin ciddi şekilde düştüğü bildirildi.

Yangının ardından gökyüzünden kül yağdığı, evlerin ve araçların yüzeyinin ise siyah bir tabakayla kaplandığı gözlendi. Tahran’da yaşayan vatandaşlar, sokaklarda yoğun duman ve kül nedeniyle zor anlar yaşadı.

UYARI YAPILDI

Yetkililer, yangın sonrası oluşan hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

İranlı yetkililer, özellikle sağlık sorunları yaşanmaması için halkın maske takmadan dışarı çıkmaması gerektiğini açıkladı.

SAĞLIK AÇISINDAN ZARARLARI

Yetkililerden ayrıca kanser riski uyarısı da gelirken, vatandaşların ise önlem almaya başladığı belirtildi.

Dumandan kaynaklı göz/burun tahrişi, öksürük, nefes darlığı; uzun vadede astım, kalp sorunu, kanser riski artıyor.

İSTASYONLARDA KUYRUK

Tahran ve çevresindeki petrol depolama alanlarının hedef alınmasının ardından kentte, bazı petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

İRAN'DAN MİSİLLEME

Şehrin kuzeybatı bölgesinde, Cennet Abad semtindeki Kulsar Caddesi'nde yükselen alevlerin trafiği olumsuz etkilediği gözlendi.

Tahran’da bir rafinerinin İsrail tarafından vurulduğu haberlerinin ardından İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, “ABD ve Siyonistlerinin Tahran Rafinerisi'ne düzenlediği saldırıya yanıt olarak, Hayfa Rafinerisini hedef aldık.” ifadesi kullanıldı.

Hayfa Rafinerisi'nin, "Hayberşıken" füzesiyle hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise “İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'daki petrol depolarını ve rafinerileri hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.