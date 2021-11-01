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- Taliban, 65 DEAŞ'lıyı affetti
Taliban, 65 DEAŞ'lıyı affetti
- AA
- 01.11.2021 - 09:41
- Güncelleme : 01.11.2021 - 09:56
Taliban, Afganistan'da terör örgütü DEAŞ mensuplarını affetme kararı aldı.
DEAŞ'lılar, Pakistan sınırındaki doğu Nangarhar vilayetinde teslim oldu.
TESLİM OLDULAR
Yetkililer, 65 DEAŞ mensubunun Kot ve Batkot ilçelerinde, aşiret büyüklerinin arabuluculuğuyla istihbarat birimlerine teslim olduğunu açıkladı.
TEKRAR SİLAHA BAŞVURMALARI HALİNDE...
Pişmanlıklarını dile getiren örgüt üyelerinin affedildiği, tekrar silaha başvurmaları durumunda ise en ağır şekilde cezalandırılacağı bilgisi paylaşıldı.
DEAŞ yanlısı militanların Nangarhar'da birden fazla saldırı gerçekleştirmesinin ardından Taliban bölgede bu gruba karşı operasyonlarını sıklaştırmıştı.
DEAŞ'IN AFGANİSTAN'DA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR
Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde saldırılar düzenleyen DEAŞ, 8 Ekim'de Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlendiği bombalı saldırıda 46 kişi yaşamını yitirmiş, 143 kişi yaralanmıştı.