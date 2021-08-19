Kabil sokaklarından yayın yapan CNN ekibi, Taliban'ın saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Taliban kontrolü altındaki Afganistan'da gelişmeleri aktaran CNN International muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, zor anlar yaşadı.

Ward ve beraberindekiler, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden yoldaki durumu haber yapmak istedi.

KABİL'DE CNN EKİBİNİN ZOR ANLARI

Ekip yolda olup bitenleri görüntülerken karşılarına Taliban mensupları çıktı. Bir Taliban mensubu, elinde silahla etrafa ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Bu sırada iki Taliban mensubu ise CNN prodüktörüne yaklaşarak, tüfeklerinin dipçikleriyle vurmaya çalıştı. Korku dolu anlar, saniye saniye kaydedildi.

"BATILIYIZ AMA..."

Yaşadıklarına ilişkin tepkisini dile getiren Ward, "Biz haber ekibiyiz. Apaçık Batılıyız. Yine de her türlü deliliğe maruz kaldık." dedi.

Taliban, CNN muhabiri ve ekibine saldırdı ViDEO