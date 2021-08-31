Taliban, Kabil'deki havalimanının kulesinde kontrolü ele aldı

Havalimanının hava trafik kontrol kulesine çıkan Taliban savaşçıları poz verdi.

ABD ordusu Afganistan'dan tamamen çekilirken, Taliban başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na girdi.

Hava trafik kontrol hizmetlerinden yoksun olan Taliban, havalimanının yönetimi konusunda Türkiye ve Katar ile görüşmeler yürütüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Taliban savaşçılarının havalimanı kulesine çıktığı görüldü.

TALİBAN'DAN KULEDE POZ

Kameraya yansıyan görüntülerde savaşçılardan biri elinde silahla, diğer ikisi koltukta oturarak poz verdi.

Havalimanının işletilmesine yönelik görüşmeler, Afganistan'dan ayrılmak isteyenler için gerçekleştirilecek ticari uçuşlar için önem arz ediyor.

ABD'DEN UÇUŞ YASAĞI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan askerinin geri çekilmesiyle birlikte, önceden izin verilmedikçe ABD sivil uçaklarının ülke üzerinde uçuşunu yasakladı.

GEREKÇE OTORİTE EKSİKLİĞİ VE GÜVENLİK

FAA, yaptığı açıklamada, "Afganistan'da hem hava trafik hizmetlerinin hem de işlevsel sivil havacılık otoritesinin eksikliğinin yanı sıra devam eden güvenlik endişeleri nedeniyle, ABD sivil operatörleri, pilotları ve ABD tescilli sivil uçaklarının faaliyetleri yasaklanmıştır." dedi.

Bu ayın başlarında ABD ordusu, Afganistan'dan tahliyeleri kolaylaştırmak için Kabil'de hava trafik kontrol sorumluluklarını üstlendiğini duyurmuştu.

BM: HAVALİMANI YENİDEN AÇILSIN

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti.

13 ülke tarafından desteklenen karara ilişkin Rusya ve Çin çekimser oy kullandı.