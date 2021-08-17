Taliban'dan devlet görevlileri için genel af kararı

Kabil'de kontrolü sağlayan Taliban, başkentte yaşayan halktan rutin hayatına geri dönmesini istedi. Devlet görevlileri için çağrı yapıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban'ın ardından şehrin sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Bunun üzerine Taliban, ikinci günde devlet görevlileri için "genel af" ilan ettiğini duyurdu.

GENEL AF İLAN EDİLDİ

Taliban'dan yapılan açıklamada, "Rutin hayatınıza güven içinde başlayın diye herkes için genel af ilan edildi." denildi.

Açıklamada, devlet görevlilerinden işlerine geri dönmesi istendi.

GERİ ÇEKİLME SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

DOHA'DA YÜRÜTÜLEN MÜZAKERELER

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

CUMHURBAŞKANI GANİ ÜLKEDEN AYRILDI

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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