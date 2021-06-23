Taliban’dan kaçan 134 asker, Tacikistan’a sığındı

Taliban saldırısından kaçan 134 Afgan askerinin Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı, askerlerden 4'ünün yaralı olduğu aktarıldı.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nden yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın Kunduz eyaletindeki Tacik-Afgan sınırındaki Şirhan sınır kapısına yaptığı saldırıdan dolayı sınırdaki durumun gergin olduğu kaydedildi.

Taliban’ın bu saldırısından kaçan Afganistan hükümet güçleri mensubu 134 askerin, Tacikistan topraklarına geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "İnsanilik ve iyi komşuluk ilkelerine uyan Tacik sınır muhafızları, Afgan askerlerin hiçbir engel olmaksızın sınırı geçerek, Tacikistan topraklarına girmesine izin verdi." ifadesine yer verildi.

Sınırı geçen Afgan askerler arasında 4 yaralı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

ŞİRHAN SINIR KAPISI MİLİTANLARIN KONTROLÜNE GEÇTİ

Tacikistan'ın Pakistan ve İran da dahil, Güney ve Güneydoğu Asya'dan yaptığı ithalatın geçtiği Tacikistan ve Afganistan arasında önemli bir ticaret ve geçiş noktası olan Şirhan sınır karakolu, Tacikistan'ın Hatlon bölgesindeki Panj ilçesi ile Afganistan'ın Kunduz eyaletinin İmam Sahib ilçesi arasındaki sınırda yer alıyor.

Afganistan makamları, dün, Taliban'ın yaptığı saldırı sonucuna Şirhan sınır kapısının militanların kontrolüne geçtiğini, güvenlik güçlerinin ise bu bölgeyi tamamen terk ettiğini açıklamıştı.