Tanınmaz hale gelen dövme sanatçıları

Çeşitli yabancı dövmeciler, söz konusu sektöre giriş hikayelerini anlattı.

Kendisine dövme yapmayan dövme sanatçısı bulmak nadir bir durum.

Dünyanın en tanınmış dövme sanatçılarından bazıları, kendilerini çeşitli şekillerdeki dövmelerle kaplamadan önce nasıl göründüklerini ortaya çıkardı.

50 bin dolar harcadı

Amerikalı Tristan Weigelt, beş yıl içinde vücudunun yüzde 95'ini dövmeyle kaplamak için yaklaşık 50 bin dolar harcadı.

Weigelt, Kopenhag'da başkalarına hayallerindeki tasarımları gerçeğe dönüştürmek için yardım ediyor.

"Dövmesiz biraz garip"

Dövmesinin olmadığı fotoğraflarına bakmanın biraz garip olduğunu belirten Weigelt, "Ama tuhaf bir şekilde, hâlâ eskisi gibi hissediyorum." dedi.

İlk dövmesini 20 yaşında yaptıran Weigelt, iki yıl önce yüzünü kaplamaya başladı.

26 yaşındaki sanatçının hedefi

Dövme meraklısı Bianca Ferro, “dünyanın en büyük kulak memelerine” sahip olma misyonunu üstlenmiş durumda.

26 yaşındaki dövme sanatçısının vücudunda renkli dövmeler bulunuyor.

"Ne kadar dönüştürücü olabileceğini gösteriyor"

Sosyal medya hesabından "10 yıllık meydan okuma" ifadesini paylaşan Ferro, bir hayranından, "Öncesi ve sonrası, mükemmel vücut sanatı seçimlerinin ne kadar dönüştürücü olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle güzel." diye yazdı.

Daily Star'ın haberine göre, New Jersey'den Bianca, okulda zorbalığa maruz kaldıktan sonra görünüşü konusunda güvensiz olduğunu söyledi.

"Küçükken zorbalığa uğradım"

Bianca, "Küçükken tombul, tuhaf olduğum ve herkesin giydiği pahalı kıyafetleri alamadığım için gerçekten zorbalığa uğradım." dedi.

"Artık dövme endüstrisinde olduğum için, gerçek hayattaki kabalık neredeyse tamamen ortadan kalktı." diyen Bianca, "Sanırım insanlar bir dövmecide otururken, olduğum gibi görünmemi bekliyorlar." şeklinde konuştu.

Vücudunun yüzde 80'i kaplı

Avustralyalı Tay Ashby, ilk dövmesini 16 yaşında babasının yardımıyla yaptırdı.

Babası, Ashby'nin daha fazla dövme istememesi için bu yolu seçse de Avustralyalı gencin vücudunun yüzde 80'i çeşitli şekillerle kaplı ve dövmeci olarak çalışıyor.

"Çok daha fazla kendimdeyim"

Ashby, "Dövme yaptırmadan önceki eski fotoğraflarıma baktığımda kendimi göremiyorum.

Çok daha fazla kendimdeyim ve çok fazla dövme yaptırdığımdan beri kendimi derimde daha fazla hissediyorum. Bu benim." dedi.