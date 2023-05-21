Tataristan'da muhafazakar giyim defilesi ilgi gördü Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'da muhafazakar giyime yönelik defile düzenlendi.

AA

Tesettür giyimi tercih edenlere yönelik muhafazakar tasarım içeren defilelerden biri de Tataristan'da gerçekleşti.

Tataristan'ın başkenti Kazan'da Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kazan'da düzenlenen forumun kültürel programının bir parçası olarak bir defile organize edildi.

Burada muhafazakar giyime yönelik kıyafetlerin tanıtıldığı "Modest Fashion Day" defilesi ilgi gördü.

Defilede farklı ülkelerden tasarımlar boy gösterdi

Defilede, Rusya, Endonezya, Kazakistan ve Senegal'den 9 tasarımcının koleksiyonlarına yer verildi.

Geleneksel ve modern tasarımlar bir arada

Geleneksel ve modern tasarımların bir arada olduğu defile, Ulusal Moda Odası işbirliği ve Digital Talents Dubai Milano'nun desteğiyle düzenlendi.

Muhafazakar giyim tasarımcıları destekleniyor

Defileyle muhafazakar giyim tasarımcılarının desteklenmesi ve sektörün geliştirilmesi hedefleniyor.