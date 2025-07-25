Tayland-Kamboçya sınırında çatışmalar sürüyor

Tayland-Kamboçya arasındaki gerilim sürüyor.

Perşembe günü Tayland ordusu, Kamboçya topraklarındaki hedefleri vurmak için F-16 savaş uçağı kaldırdı.

Bunun akabinde de her iki tarafın çatışmaları sonucu, 11 sivil hayatını kaybetti.

Taraflar, sabah saatlerinde başlayan çatışmaların sorumluluğunu birbirine yükledi.

ALTI FARKLI NOKTADA ÇATIŞMA

Tartışmalı sınır hattında çıkan çatışmalar, kısa sürede hafif silahlardan ağır topçu atışlarına dönüştü.

Çatışmaların en az altı farklı noktada, yaklaşık 209 kilometrelik bir hatta yaşandığı belirtildi.

TAYLAND, KAMBOÇYA'YI SUÇLADI

Tayland ordusundan yapılan açıklamaya göre çatışmalar Cuma günü sabah 04.00 sularında Ubon Ratchathani eyaletine bağlı Chong Bok ve Phu Makhuea bölgelerinde ve Surin eyaletindeki Phanom Dong Rak bölgesinde yeniden başladı.

Açıklamada, Kamboçya birliklerinin top ve roket gibi ağır silahlar kullandığı, Tayland askerlerinin ise karşılık verdiği belirtildi.

Son 13 yılın en kanlı çatışması olarak kayıtlara geçen bu gelişmeler, Çarşamba günü Tayland'ın Kamboçya büyükelçisini sınır dışı etmesi ve kendi büyükelçisini Phnom Penh'den geri çağırmasının ardından yaşandı.

Tayland, bir askerinin mayına basarak uzvunu kaybetmesinden Kamboçya'yı sorumlu tutmuş, bu mayının rakip birliklerce yeni döşendiğini iddia etmişti. Kamboçya ise bu suçlamaları reddetti.

Taylandlı yetkililer, ölenler arasında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu; Perşembe günkü çatışmalarda ise 31 kişinin yaralandığını açıkladı.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, "Hedef gözetmeksizin, çatışma bölgeleri dışına ağır silahlarla yapılan saldırıları kınıyoruz. Bu güç kullanımı uluslararası hukuka aykırıdır" dedi. Wechayachai, Tayland’ın barışçıl çözümden yana olduğunu ancak “yaşananların bir provokasyon” olduğunu ve “kendilerini savunmak zorunda kaldıklarını” ifade etti.

Tayland Sağlık Bakanı Somsak Thepsuthin ise, Surin eyaletinde bir hastanenin top atışlarıyla vurulduğunu ve bunun “savaş suçu” olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"SİVİL KAYIPLAR VAR"

Kamboçya'nın Oddar Meanchey bölgesindeki Banteay Ampil ilçesinden en az 1.500 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi. Yerel yetkili Meth Meas Pheakdey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sivilin hayatını kaybettiğini, beş sivilin de yaralandığını duyurdu.