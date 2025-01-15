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İHA

Tayland'da film sahnelerini aratmayacak bir gasp olayı gerçekleşti.

Pattaya şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Türk vatandaşı Masis Erkol, kendi evinde gasbedildi.

Erkol’un evine girip onu gasbettikten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak kaçan şahısların, Türk oldukları iddia edildi.

Tayland polisi, 3 Türk'ün yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

ÜLKEDEN KAÇTILAR

Pattaya polisinin yaptığı ön incelemede, şüphelilerin Masis Erkol’u tanıdığı ve olayın planlı bir gasp girişimi olduğu, 3 şüphelinin olayın ardından ülkeden kaçtığı tespit edildi.

1O MİLYON TL'LİK KRİPTO PARAYI GASBETTİLER

Erkol, Tayland polisine verdiği ifadede şüphelilerin kendisinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak zorla 10 milyon TL değerinde kripto para transferi yaptırdıklarını, daha sonra cüzdan ve bilgisayarını da alarak olay yerinden kaçtıklarını söyledi.

Erkol’un, olay sonrası 5. kattaki dairesinden sürünerek en alt kata indiği ve binanın güvenlik görevlisinden yardım istediği öğrenildi.

INTERPOL'E BAŞVURULDU

Tayland polisi, hakkında arama kararı çıkartılan şüphelilerden birinin Türkiye’ye kaçtığını, diğer ikisinin de ülkeden ayrıldığını doğrularken, olayla ilgili Interpol’e başvuru yapıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.