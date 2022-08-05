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- Tayland'da gece kulübünde yangın çıktı: 14 ölü
Tayland'da gece kulübünde yangın çıktı: 14 ölü
- 05.08.2022 - 12:04
Tayland’ın güney doğusundaki Chonburi bölgesindeki bir gece kulübünde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yetkililer 14 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 40 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Yangın 2 saatte kontrol altına alındı
İtfaiye ekipleri tarafından yangın, 2 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, polis barın arka kapısının kilitli olduğunu ve diğer bir yangın çıkışının da dekorasyon amaçlı olarak izolasyon malzemesi ile kapatılmış olduğunu belirtti.
Tayland'da gece kulübünde yangın çıktı: 14 ölü
Hükümet hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım edecek
Yetkililer, tüm kurbanların Tayland uyruklu olduğunu söylerken, Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, gece kulübünde hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım edileceğini bildirdi.
2009'da da başka bir gece kulübünde yangın çıkmıştı
Tayland’da 2009’da Bangkok’ta yine bir gece kulübünde çıkan yangında 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, kulübün sahibi suçlu bulunarak 2011’de hapse atılmıştı.
İHA'nın haberine göre; Phuket’te de 2012 yılında bir gece kulübünde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.