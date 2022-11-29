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    Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti verildi

    Tayland'da maymunlar için festival düzenlendi. Binlerce maymun 2 tonluk meyve ve sebzeden oluşan açık büfe ziyafetiyle karınlarını doyurdu.
    • 29.11.2022 - 00:54
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    Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti verildi

    Tayland'ın Lopburi kentinde, yaklaşık 4 bin maymun, kendileri için özel hazırlanan açık büfenin tadını çıkardı.

    Taylandlı bir iş insanı öncülüğünde 2 tonluk meyve ve sebzelerden oluşan yiyecekler, turistlerin ve yerel halkın da yardımıyla maymunlar için özel olarak hazırlandı.

    2 tonluk gıda tükettiler

    Yiyeceklere adeta hücum eden maymunlar, saniyeler içinde hazırlanan 2 tonluk gıdayı afiyetle yedi.

    "Maymun Açık Büfe Festivali" olarak adlandırılan organizasyona turistlerde yoğun ilgi gösterdi.

    Tayland da maymunlara açık büfe ziyafeti verildi #1

    34 yıllık etkinlik

    Diğer taraftan festival, maymunların kentin turizmine olan katkısına bir teşekkür niteliğinde düzenlendi.

    Etkinlik 34 yıldır Lopburi kentindeki antik tapınak etrafında kasım ayının son pazar günü gerçekleştiriliyor. İlk kez 1989 yılında yapılan festivalde, makak cinsi maymunlar kendilerine sunulan yiyeceklerin tadını çıkarmıştı.

    Tayland da maymunlara açık büfe ziyafeti verildi #2

    Tayland da maymunlara açık büfe ziyafeti verildi #3

    Tayland da maymunlara açık büfe ziyafeti verildi #4


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