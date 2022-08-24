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    Tayland'da orangutan, kadın turisti taciz etti

    27 yaşındaki ziyaretçi, sosyal medyanın gündemindeki orangutanın yanına gitti. Primatın misafirine yaklaşımı gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 15:52
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    Tayland'da orangutan, kadın turisti taciz etti

    Tayland'daki orangutan, kendisini ziyarete gelen turistlere dikkat çeken yaklaşımını sürdürüyor.

    Orangutan, 27 yaşındaki turist Angel Orangelor'u sarılarak karşıladı.

    Orangutanın misafirine yaklaşımı

    Safari World'de Orangelor'a sarılan primat, misafirini kendine doğru çekerek öptü. O anlarda kamera kayıttaydı.

    Daha sonra, ziyaretçisiyle kameralara poz veren orangutan, kendisini seyredenlere dişlerini göstererek gülümsedi.

    Tayland'da orangutan, kadın turisti taciz etti ViDEO

    "Bana biraz sevgi göstermeye çalışıyordu"

    Söz konusu parkı ziyaretini anlatan Angel, "Orangutan bana biraz sevgi göstermeye çalışıyordu. Çok sevimli görünüyordu. Beni incitmedi ve arkadaşça davranıyordu. Arkadaşlarım bunun komik olduğunu düşündü. Gerçek bir bağımız vardı." dedi.

    "Son an çok değerliydi"

    Angel'in arkadaşı Fran da "Dilini çıkardığı son an çok değerliydi." ifadesini kullandı.

    Aynı orangutan, diğer birçok ziyaretçisine de benzer davranışlarıyla biliniyor.

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