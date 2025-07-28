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Tayland'ın başkentinde silahlı saldırı: En az 6 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir pazarda yaşanan silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırının nedeni henüz açıklanmazken, bölgedeki güvenli önlemleri de artırıldı.

REUTERS REUTERS
28.07.2025 10:59
Tayland'ın başkentinde silahlı saldırı: En az 6 ölü

Kamboçya ile günlerdir çatışma halinde olan Tayland'da kanlı saldırı...

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, pazartesi sabahı Or To Ko adlı tarım ürünleri ve yöresel gıdaların satıldığı pazarda, silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Metropol Polis Bürosu Başkan Yardımcısı Charin Gopatta, saldırıyı gerçekleştiren kişinin daha sonra intihar ettiğini açıkladı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Erawan Acil Tıp Merkezi’ne göre ölenler arasında 4 güvenlik görevlisi ve bir kadın bulunuyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Pazarda güvenlik önlemleri artırıldı.

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