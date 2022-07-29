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    Tayland'ın en büyük Buda heykeli

    Tayland'ın en büyük Buda heykeli

    2008 yılında yapılan 92 metre uzunluğundaki Buda heykeli, dünyanın da dördüncü en büyük heykeli olarak biliniyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği heykel, 1,4 milyon dolara yapıldı.
    • 29.07.2022 - 14:10
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    Tayland'ın Ang Thong eyaletindeki Wat Muang, ülkenin en yüksek Buda heykeline ev sahipliği yapıyor.

    2008'de 50 milyon Tayland bahtı (1,4 milyon dolar) maliyetle bitirilen heykel, 63 metre genişliği ve 92 metre uzunluğuyla dikkatleri çekiyor.

    Dünyanın dördüncü büyük Buda heykeli

    Budist kültürü yaşamak isteyenler için “Wat Muang” hayal kırıklığı yaratmayacak bir yer olarak tanımlanıyor.

    Tayland'ın en büyüğü olan Luang Por Yai, aynı zamanda dünyanın ise 4’üncü büyük Buda heykeli…

    Milyonlarca aynayla süslenmiş salon

    Taylandlı ve yabancı turistleri ibadet etmeye çeken Luang Por Yai'nin yanı sıra, bu tapınağın ayrıca “Wiharn Kaew” adı verilen milyonlarca aynayla süslenmiş bir koordinasyon salonu da bulunuyor.

    Onlara göre bu ‘cennetin görüntüsü’nü sergilemek için yapıldı.

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    Tayland ın en büyük Buda heykeli #2

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    Tayland ın en büyük Buda heykeli #5

    Tayland ın en büyük Buda heykeli #6

    Tayland ın en büyük Buda heykeli #7

    Tayland ın en büyük Buda heykeli #8


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