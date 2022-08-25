Kimmen Adası’nda Çin drone’nunun kendilerini görüntülediğini fark eden askerler, taş atıp düşürmeye çalıştı.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından bölgede askeri hareketliliği artırdı.

Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası'na insansız hava aracı gönderildi.

Tayvan askerleri üstlerinde uçan bir drone olduğunu görünce önce dikkat kesildi, ardından taş atıp düşürmeye çalıştı.

Askerlerin o anlarına ilişkin görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Anti-drone sistemleri konuşlandırılacak

İHA’nın haberine göre; Tayvan Savunma Bakanlığı, olay sırasında askerlerin son derece uyanık olduğunu vurgulayarak prosedürlere uygun hareket ettiklerini belirtti. Bakanlık ayrı bir açıklamada, gelecek yıl ilk olarak daha küçük adalara yerleştirilecek olan anti-drone sistemlerini konuşlandıracaklarını da duyurdu.

Çin, bölgede yeni bir tatbikata başlayacağını duyurmuş, Tayvan'ın karşısındaki Fujian eyaleti kıyılarında 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak tatbikatta gerçek mühimmatların kullanılacağı belirtmişti.

Tayvan askerleri, Çin drone'nunu taş atıp düşürmeye çalıştı VİDEO

