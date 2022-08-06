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    Tayvan: Çin, saldırı simülasyonları yaptı

    Asya'da başlatılan tatbikatla ilgili yapılan açıklamada, "Ada'daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir" denildi.
    • 06.08.2022 - 08:38
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    Tayvan: Çin, saldırı simülasyonları yaptı

    Çin ile Tayvan arasındaki gerilim, askeri hareketlilikle yeni bir boyut kazandı.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından, Çin ordusu askeri tatbikat başlattı.

    Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in tatbikatların üçüncü gününde "Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları" yaptığını açıkladı.

    "Ada'daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait çok sayıda savaş uçağı ve gemi, Tayvan Boğazı'nda görüldü, bunlardan bazıları 'orta çizgi'yi geçti. Ada'daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, araçların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

    Çin İHA'ları havalandı

    Bu arada Bakanlık, Tayvan kontrolündeki Kinmen Adası (Quemoy) ve yakınındaki bazı ada ile adacıklar çevresinde dün gece Çin'e ait 4 insansız hava aracının uçtuğunun tespit edildiğini bildirdi.

    Tayvan: Çin, saldırı simülasyonları yaptı #1

    Uyarı fişekleri ateşlendi

    İnsansız hava araçlarının Kinmen Adası ve yakınındaki Lieyu Adası ve Beiding Adacığı çevresinde görüldüğü, Tayvan ordusunun uyarı için fişekler ateşlediği bilgisi aktarıldı.

    AA'nın aktardığına göre, Kimen Adası, Çin kıyılarının yaklaşık 10 kilometre açığında yer alıyor.

    Füzeler Tayvan kara sularına düştü

    Tayvan Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan bazılarının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen, itibari "orta çizgi"yi geçtiğini bildirmişti.

    Ayrıca Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğü ifade edilmişti.

    Tayvan: Çin, saldırı simülasyonları yaptı #2

    Gemi ve uçak trafiğine kapatıldı

    7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuş durumda.

    Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.

    Taraflarca resmi olarak tanınmayan "orta çizgi", Çin'deki iç savaşın ardından boğaz ve çevresindeki çatışmaları önlemek için 1955'te ABD tarafından belirlenmişti.


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