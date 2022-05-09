Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktarımına göre, Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Tayvan'ın başkenti Taipei, büyük bir depremle sarsıldı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Başkentte hissedildi

Derinliği 20 kilometre olarak ölçülen depremin başkent Taipei'de fazlaca hissedildiği belirlendi.

Bir diğer yandan depremle ilgili bilgiler hızla yayılırken, Japon Yer Bilimleri Enstitüsü ise Tayvan depremini 8.0 olarak kayıtlara geçti.

2016'da 100'den fazla kişi ölmüştü

Yaşanan depremde henüz can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmazken, 6 yıl önce Tayvan'ın gündeyindeki 7.3 büyüklüğünde yaşanan depremde 100 kişiden fazla can kaybı oluştuğu hatırlatıldı.