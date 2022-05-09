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    Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem

    Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktarımına göre, Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:14
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    Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem

    Tayvan'ın başkenti Taipei, büyük bir depremle sarsıldı.

    Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    Başkentte hissedildi

    Derinliği 20 kilometre olarak ölçülen depremin başkent Taipei'de fazlaca hissedildiği belirlendi.

    Bir diğer yandan depremle ilgili bilgiler hızla yayılırken, Japon Yer Bilimleri Enstitüsü ise Tayvan depremini 8.0 olarak kayıtlara geçti.

    2016'da 100'den fazla kişi ölmüştü

    Yaşanan depremde henüz can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmazken, 6 yıl önce Tayvan'ın gündeyindeki 7.3 büyüklüğünde yaşanan depremde 100 kişiden fazla can kaybı oluştuğu hatırlatıldı.


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