Tayvan’da temizlik görevlisi sanat eserini 'kirli ayna' sanıp sildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tayvan'da ilginç olay...

Eserin sahibi Tayvanlı sanatçı Chen Sung-chih, çalışmasına 'Ters Sözdizimi – 16' (Inverted Syntax – 16) adını vermişti.

ÖZENLE YERLEŞTİRİLDİ

Eser, tozla kaplı bir ayna ve basit bir ahşap pano üzerine yerleştirilmişti; sanatçı bu yapıtla orta sınıfın çarpıtılmış benlik algısını ve kültürel bilincini simgeliyordu.

TUVALET KAĞIDIYLA SİLDİ

Temizlik sırasında gönüllü, aynanın kirli olduğunu düşünerek 40 yıllık toz tabakasını tuvalet kâğıdıyla sildi ve böylece eserin kavramsal bütünlüğünü tamamen ortadan kaldırdı.

TAZMİNAT DEĞERLENDİRİLİYOR

Müze yönetimi olay sonrası sanatçıdan özür diledi ve tazminat olasılığının değerlendirildiğini açıkladı.

Bazı sanat eleştirmenleri ise bu kazanın, 'temizleme eylemiyle eserin yeni bir anlam kazandığını' savunarak olayın çağdaş sanatın sınırları üzerine yeni bir tartışma başlattığını ifade etti.