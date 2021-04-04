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    Tayvan'da uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

    Tayvan’da kıskançlık krizine giren bir kadın, uyuyan 52 yaşındaki sevgilisinin cinsel organını kesti.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 15:29
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    Tayvan'da uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

    Tayvan’ın Changhua bölgesindeki Xihu kasabasında bir kadının sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kestiği belirtildi.

    Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki kişinin yemek yedikten sonra uykuya daldığı daha sonra şiddetli bir acı ile uyandığı ifade edildi.

    KISKANÇLIK KRİZİNDE KAN AKTI

    Yerel medya, Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu fark ettiğini aktardı.

    Phung isimli 40 yaşındaki kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı kaydedildi.

    Tayvan da uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti #1

    TESLİM OLDU VE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Olayın ardından Phung'un polise teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği ifade edildi.

    Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tayvan da uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti #2

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