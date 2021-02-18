Dondurucu kışın etkisi ile evdeki akvaryumların da buz tuttuğu Teksas'ta, donmak üzere olan binlerce kaplumbağa gönüllülerin çabası ile kurtarıldı.

Kış fırtınası ile mücadele eden ABD'nin en kalabalık ikinci eyaleti Teksas genelinde, milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz kalırken, hayvanlar da sert hava koşulları nedeniyle donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

TESİSLERE TAŞIDILAR

Tatil beldesi South Padre Island'da donma tehlikesi bulunan binlerce deniz kaplumbağası, gönüllülerin çabalarıyla kurtarıldı. Kaplumbağalar, South Padre Island Kongre Merkezi'ne ve diğer tesislere taşındı.

ÖLÜM TEHLİKELERİ VAR

Merkez yetkilisi Ed Caum, birkaç gündür devam eden kurtarma operasyonlarında şu ana kadar 3 bin 500'den fazla deniz kaplumbağasının kurtarıldığını belirterek bazılarının ölüm tehlikesinin bulunduğunu vurguladı.

Farklı bir soğuk hava dalgasının bölgeye yaklaştığına dikkat çeken Caum, deniz kaplumbağalarını suyla ne zaman buluşabileceklerini bilmediklerini ifade etti. Caum, "Mümkün olduğu kadar çok sayıda kaplumbağayı kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Teksas'ta binlerce kaplumbağa donmak üzereyken kurtarıldı VİDEO

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Teksas eyaletinde kış fırtınası nedeniyle şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti.

AKVARYUM SULARI DONDU

Dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışı yüzünden 1 haftadır elektrik ve su kesintisi de yaşanan Teksas'ta, akvuryum içinde yüzen balıkların buz tuttuğu görüntülendi.

ABD Teksas'ta evdeki evdeki akvaryumlar dondu VİDEO



