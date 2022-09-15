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    Telefonu elinden alınan çocuk evdeki eşyalara saldırdı

    Saatlerini telefonun başında harcayan 12 yaşındaki çocuk, annesinin telefona el koymasıyla deliye döndü. Öfkeli çocuk, evi adeta darmaduman etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 13:11
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    Telefonu elinden alınan çocuk evdeki eşyalara saldırdı

    Anneler ve çocukları arasındaki en büyük problemlerde biri telefon.

    Telefona bağımlı şekilde büyüyen çocuklar, ileriki yaşlarında sağlık problemleriyle karşılaşıyor.

    Uzmanlar tarafından çocukların telefondan uzak bir yaşam sürmesi gerektiği vurgulanırken, bu durum bir ailede dehşete dönüştü.

    12 yaşındaki çocuk, telefonuyla saatlerini geçirince, annesi harekete geçti.

    Çocuğunun elinden telefonu zorla alan anne, bir süre sonra neye uğradığını şaşırdı.

    Evdeki eşyaları kırdı

    12 yaşındaki çocuk, kendinden geçerek bütün evi darmaduman etti.

    Evdeki her odaya girerek bulduğu eşyayı kırmaya başlayan çocuk, evi koca bir çöp yığınına döndürdü.

    Anne ise küle dönen eşyalarını ağlayarak kayda aldı.

    İşte o anlar...

    Telefonu elinden alınan çocuk evdeki eşyalara saldırdı VİDEO


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