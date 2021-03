Temel İçgüdü'nün yıldızı Sharon Stone’dan yıllar sonra gelen itiraf

Sharon Stone, yazdığı anı kitabında Temel İçgüdü filmindeki meşhur bacak sahnesinde kandırıldığını açıkladı.

Oyuncu Sharon Stone, kendisine dünya çapında şöhret kazandıran Temel İçgüdü filminin meşhur sahnesiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu.

63 yaşındaki oyuncu, 1992 yapımı filmdeki bacak sahnesinde, "beyazın ışığı yansıttığı" gerekçesiyle bir film ekibi üyesinin iç çamaşırını çıkarmasını istediğini ve özel bölgelerinin filmde görünmeyeceğinde ısrarlı olduğunu öne sürdü.

Gerilim türündeki filmde bir polis sorgusu sırasında Sharon Stone’un canlandırdığı Catherine Tramell karakterinin iç çamaşırı giymediği görülüyordu.

KİTABINDA ANLATTI

Stone, 30 Mart’ta piyasaya çıkacak The Beauty Of Living Twice adlı anı kitabında bu meşhur sahnenin hikayesini kaleme aldı.

Vanity Fair’in yayınladığı kitabın ilgili bölümünde ünlü yıldız, özel bölgelerinin filmde olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını ve filmin son halini görünce yönetmen Paul Verhoeven'e tokat attığını anlattı.

“Filmde kendi özel bölgemi gördüğümde, Bana 'Biz hiçbir şey göremiyoruz’ diye karşılık verdiler” diyen Stone, “Paul’e bir tokat attım ve orayı terk edip arabama bindim, avukatım Marty Singer’ı aradım" ifadesini kullandı.

“FİLM VE KARAKTER İÇİN DOĞRUYDU”

Stone şunları yazdı:

"Paul'e Marty'nin benim için ortaya koyduğu seçenekleri bildirdim. Elbette, herhangi bir seçeneğim olduğunu şiddetle reddetti. Ben sadece bir oyuncuydum, sadece bir kadındım; ne gibi seçeneklerim olabilirdi? Ama seçeneklerim vardı. Düşündüm ve düşündüm, sonunda bu sahneye izin vermeye karar verdim. Neden? Çünkü film için ve karakter için doğruydu, çünkü sonuçta ben yaptım.”





“SHARON YALAN SÖYLÜYOR”

Stone, 2017’de de bu iddiasını gündeme getirmişti. Filmin 82 yaşındaki yönetmeni, “Sharon yalan söylüyor” diyerek iddiaları reddetmişti.

Yönetmen, “İç çamaşırını çıkarmasını ve kameranın orayı işaret etmesini istersen her oyuncu ne görüleceğini bilir” demişti.