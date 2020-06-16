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Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın babası koronadan öldü

Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın babası koronadan öldü

Demokrat Partili Omar, "Onun, benim ve onu tanıyanlar için değerini anlatmaya kelimeler yetersiz kalır" dedi.