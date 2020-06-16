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- Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın babası koronadan öldü
Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın babası koronadan öldü
- AA
- 16.06.2020 - 12:38
ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman milletvekili Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Omar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, babasının "Koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle" yaşamını yitirdiğini duyurdu.
"ONUN DEĞERİNİ ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ"
Temsilciler Meclisi'nde Minnesota'yı temsil eden Demokrat Partili Omar, "Babam Nur Omar Mohamed'i kaybettiğimizi büyük üzüntü ve acıyla paylaşıyorum. Onun, benim ve onu tanıyanlar için değerini anlatmaya kelimeler yetersiz kalır." ifadelerini kullandı.
1995'DE ABD'YE İLTİCA ETTİLER
Somali göçmeni bir ailenin çocuğu olan Omar, 1995 yılında babasıyla birlikte ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ABD'ye iltica etmişti.
Omar ve Filistin kökenli Rashida Tlaib, Ekim 2018'de yapılan ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ne seçilerek ABD Kongresi'nde yer alan ilk Müslüman kadın vekiller olmuştu.
ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
ABD'de bugüne dek 2 milyon 182 bin 951 koronavirüs vakası görülürken, virüs nedeniyle 118 bin 283 kişi yaşamını yitirdi.