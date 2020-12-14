Terör örgütü Boko Haram, Nijer’de 27 kişiyi öldürdü

Nijer’in güneydoğusunda düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, saldırı yapılan köyün yüzde 60’ının yok edildiği açıklandı.

Terör örgütü Boko Haram’ın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Nijer’in güneydoğusunda yer alan Diffa bölgesindeki Toumour köyüne önceki gün akşam saatlerinde terör örgütü Boko Haram militanları tarafından saldırı düzenlendi.

BAZILARI KAYIP

Terör örgütü, ülke genelindeki belediye ve bölge seçimlerinden saatler önce saldırıyı gerçekleştirdi. Yerel yetkili yaptığı açıklamada, saldırıyı “benzeri görülmemiş bir vahşet” olarak nitelendirdi.

Üst düzey bir yerel yetkili ise yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bazı vatandaşların kayıp olduğunu bildirdi.

SALDIRI 3 SAAT SÜRDÜ

Yetkili, bazı kurbanların vurularak öldürüldüğünü veya yaralandığını, bazılarının ise evlerinde yanarak can verdiğini aktarırken, çıkan yangında 800 ile 1000 evin hasar gördüğünü açıkladı.

Yetkili, yaklaşık 70 saldırganın Çad Gölü'nü yüzerek geçtikten sonra Toumour'a yürüyerek ulaştığını belirtirken, saldırının yaklaşık üç saat sürdüğünü aktardı.

KÖYÜN YÜZDE 60’I YOK EDİLDİ

Başka bir yerel yetkili ise “Bu, benzeri görülmemiş bir vahşet saldırısıydı. Köyün yaklaşık yüzde 60'ı yok edildi.” dedi.