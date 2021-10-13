Euro
10.4362
0.05%
Dolar
9.0358
0.01%
Altın
512.53
0.22%
Borsa
1.417
0%
Bitcoin
500.982
-3.75%
EXEN Coin
21.81
0.50%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Fransa'da terör saldırısı hazırlığında olan iki aşırı sağcı tutuklandı

    Paris Ceza Mahkemesi, terör saldırısı gerçekleştirmeye hazırlanan aşırı sağcı iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 13.10.2021 - 04:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da terör saldırısı hazırlığında olan iki aşırı sağcı tutuklandı

    Fransa'da terör saldırılarında bulunmaya hazırlanan aşırı sağcı iki kişi hakkında karar verildi.

    Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı OAS örgütünün kurucusu Logan Nisin'e 9 yıl ve yardımcısı Thomas Annequin'e 8 yıl hapis cezası verdi.

    4 kişiyi daha suçlu bulan mahkeme, OAS örgütünün 60'lı yıllarda Cezayir'in bağımsızlığına karşı kanlı baskınların sorumlusu 1961 Gizli Ordu Örgütü'nün devamı olduğunu belirtti.

    Fransa da terör saldırısı hazırlığında olan iki aşırı sağcı tutuklandı #1

    MÜSLÜMANLARI, SİYAHİLERİ VE ARAPLARI HEDEF ALACAKLARDI

    Örgütün ülkede terör saldırıları düzenlemeyi planladığı, özellikle Müslümanları, Arapları, siyahileri ve iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Grup Başkanvekili Christophe Castaner ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon'u hedeflediği kaydedildi.

    Fransa'da terörle mücadele savcılığı 2017'den bu yana terör saldırıları düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı 48 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir