Fransa'da terör saldırısı hazırlığında olan iki aşırı sağcı tutuklandı

Fransa'da terör saldırısı hazırlığında olan iki aşırı sağcı tutuklandı

Paris Ceza Mahkemesi, terör saldırısı gerçekleştirmeye hazırlanan aşırı sağcı iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fransa'da terör saldırılarında bulunmaya hazırlanan aşırı sağcı iki kişi hakkında karar verildi.

Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı OAS örgütünün kurucusu Logan Nisin'e 9 yıl ve yardımcısı Thomas Annequin'e 8 yıl hapis cezası verdi.

4 kişiyi daha suçlu bulan mahkeme, OAS örgütünün 60'lı yıllarda Cezayir'in bağımsızlığına karşı kanlı baskınların sorumlusu 1961 Gizli Ordu Örgütü'nün devamı olduğunu belirtti.

MÜSLÜMANLARI, SİYAHİLERİ VE ARAPLARI HEDEF ALACAKLARDI

Örgütün ülkede terör saldırıları düzenlemeyi planladığı, özellikle Müslümanları, Arapları, siyahileri ve iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Grup Başkanvekili Christophe Castaner ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon'u hedeflediği kaydedildi.

Fransa'da terörle mücadele savcılığı 2017'den bu yana terör saldırıları düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı 48 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.