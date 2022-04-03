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    Tesla'dan 2022'nin ilk çeyreğinde rekor teslimat

    Tesla'dan 2022'nin ilk çeyreğinde rekor teslimat

    Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 2022 yılının ilk çeyreğinde rekor araç teslimatına ulaşacağı bildirildi.
    • 03.04.2022 - 06:14
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    Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın ardından artan enerji fiyatları sebebiyle elektrikli otomobillere rağbet arttı.

    TESLA REKOR ARAÇ TESLİMATI SAYISINA ULAŞTI

    Yapılan son açıklamalara göre Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketi 2022 yılının ilk çeyreğinde rekor araç teslimatı sayısına ulaştığını duyurmaya hazırlanıyor.

    Teslarati'nin aktardığı habere göre, Tesla'nın bu yükselişi artan gaz fiyatlarıyla orantılı şekilde büyüdü.

    Tesla dan 2022 nin ilk çeyreğinde rekor teslimat #1

    GEÇEN YAZA KIYASLA ARTIŞ YAŞANDI

    Tesla'nın küresel olarak yaklaşık 309.158 otomobilin teslimat rakamlarını bildireceği açıklanırken geçen yıla nazaran ciddi bir artışın yaşandığı da kaydedildi.

    Tesla'nın 2021'in 4. çeyreğinde teslim ettiği 308.600 araca kıyasla bu yıl açıklanması beklenilen rakamların rekor olacağı bildirildi.

    Tesla dan 2022 nin ilk çeyreğinde rekor teslimat #2


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