The Economist: Müslüman dünyası adına Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İngiliz 'The Economist' dergisi, son sayısında Müslüman dünyasının küresel sözcüsü konusunda kapsamlı bir analiz yayımladı.

Dergiye göre, yaklaşık 2 milyar İslam ümmeti için tek bir lider olmamasına rağmen, çeşitli politikacılar bu rolü üstlenmeye çalışıyor.

"MÜSLÜMAN DÜNYASI ADINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR"

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Müslüman dünyası adına konuşan pek çok isim arasında başı çeken isim olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya genelindeki Müslümanlara hitap eden yaklaşımı, anket verileriyle desteklendi.

'İSLAM DÜNYASINDAKİ BÖLÜNMELERE KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI'

Dergi, Erdoğan'ın konuşmalarında sıklıkla daha geniş bir kitleye seslendiğini İslam dünyasındaki bölünmelere karşı birlik çağrısını vurguladı.

Müslüman dünyasının liderliği için tarihsel bir boşluk olduğuna dikkat çeken yazı, HZ. Peygamber Muhammed'in 632'deki ölümünden bu yana tartışmasız bir lider olmadığını belirtti.

'MÜSLÜMANLARIN SAVUNUCUSU ERDOĞAN'

Müslümanlar'ın ulusal, mezhepsel ve dilsel olarak bölünmüş durumda olduğu ifade edilen yazıda, buna rağmen, bazı liderlerin mağduriyetlerini dile getirerek bu rolü kapmaya çalıştığı aktarıldı.

Dergide, Müslüman mağduriyetlerinin savunucusu olarak konumlanan Erdoğan'ın, Gazze konusunda İsrail'i sertçe eleştirdiği de belirtildi.