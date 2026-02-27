ABD’den flaş hamle: İsrail Büyükelçiliği personeline tahliye izni

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, büyükelçilik çalışanlarına yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Huckabee, büyükelçilik personeline yaptığı bilgilendirmede, “Ayrılmak isteyenler bugün ayrılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, İran ile artan gerilim sonrası güvenlik risklerini gerekçe göstererek, acil görevde olmayan personel ve ailelerine ülkeyi terk etme izni verdi.

KUDÜS VE BATI ŞERİA'YA SEYAHATLAR KISITLANABİLİR

Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.

Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.