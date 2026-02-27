Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi açıklandı!

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek son 16 turuna kaldı.

İtalyan devini kupanın dışına iten Cimbom'un sıradaki rakibinin kim olacağı merak konusuydu.

Ve sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi için kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

RAKİBİMİZ YENİDEN LIVERPOOL!

Buna göre Galatasaray'ın rakibi, Liverpool oldu.

Bilindiği üzere iki ekip lig aşamasının ikinci haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelmiş, karşılaşmayı Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.

İlk maç 10 veya 11 Mart'ta Rams Park'ta, rövanşı 17 veya 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Ayrıca Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 eşleşmelerinin tamamı şu şekilde:

-Real Madrid - Manchester City

-Bodo Glimt - Sporting Lizbon

-Chelsea - Paris Saint Germain

-Barcelona - Newcastle United

-Liverpool - Galatasaray

-Tottenham - Atletico Madrid

-Atalanta - Bayern Münih

-Leverkusen - Arsenal

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU

13 yıl sonra ilk kez son 16'ya kalan Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde birçok dev ekiple karşı karşıya geldi.

İlk maçta Eintracht Frankfurt'ta 5-1 yenilen sarı kırmızılılar, sonrasında peş peşe Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax'ı mağlup etmeyi başardı.

Lig aşamasının son 4 karşılaşmasında Union St. Gilloise, Monaco ve Manchester City'e kaybeden sarı-kırmızılılar, İstanbul'da Atletico Madrid'le berabere kalarak puanını 10 puan yapmış ve lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

Galatasaray, play-off turu ilk maçında Rams Park'ta Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma Juve'nin 1958'den bu yana Kupa 1'de 5 gol yediği ilk maç olarak kayıtlara geçti.

Rövanş karşılaşmasındaysa daha farklı bir tablo vardı. İtalyan devi ikinci yarısını 10. kişi oynadığı maçta skoru 3-0'a getirip eşleşmeyi uzatma dakikalarına taşısa da, uzatmalarda iki gol birden bulan Galatasaray adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.

Sarı-kırmızılar bu sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla bu sezon 53 milyon euroyu kasasına koymayı garantiledi. Çeyrek finale ulaşan taraf 12,5 milyon euro daha tur bonusu kazanacak.