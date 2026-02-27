İmralı'dan yeni görüntü: Abdullah Öcalan'ın ikinci çağrısına özel fotoğraf paylaşıldı

Terörsüz Türkiye sürecinde adımlar art arda geliyor.

Süreç başarıyla ilerlerken geçtiğimiz günlerde Meclis'te kurulan komisyon da raporunu tamamladı.

Bugün ise yeni detaylar gündemde...

İmralı'da tutulan Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısının üzerinden bir yıl geçti.

DEM PARTİ İKİNCİ MESAJI PAYLAŞTI

Bu tarihi adımın yıl dönümünde DEM Parti, Öcalan'ın ikinci mesajını paylaştı.

"SAYIN ERDOĞAN'IN İRADESİ, BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI"

Öcalan'ın mesajında, "Geçtiğimiz bir yıl içinde Sayın Erdoğan’ın iradesi, Sayın Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Özel’in katkısı ve sürece olumlu katkı yapan diğer tüm siyasi, sosyal, sivil birey ve kurumların çabalarını kıymetli buluyorum.

Ve özellikle Sırrı Süreyya arkadaşımızı bir kez daha büyük bir saygıyla ve özlemle anıyorum." ifadeleri dikkati çekti.

ÖCALAN'DAN YENİ KARE

Yayınlanan mesajla birlikte Öcalan'ın yeni bir de fotoğrafı paylaşıldı.

PAYLAŞILAN YENİ KARE