Enes Batur'un uyuşturucu test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda da son olarak Enes Batur hakkında yakalama kararı verilmişti.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ, GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu soruşturmasında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Enes Batur, yurt dışından Türkiye’ye dönüş yaparken havaalanında, jandarma tarafından gözaltına alındı.

TEST SONUCU ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği veren Enes Batur'un test sonucu çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre; Batur'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

Geçtiğimiz hafta ifadesi alınan Batur’un uyuşturucu testi, saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.

ŞİMDİYE KADAR ÇOK SAYIDA ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen şafak operasyonunda Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, komedyen Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal gibi isimler gözaltına alınmıştı.

ENES BATUR ARANAN İSİMLER ARASINDAYDI

Aralarında Enes Batur, Yaren Alaca gibi isimlerin de yer aldığı, yurt dışında bulunduğundan dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılan şahıslar ise şöyle sıralanmıştı;

- Enes Batur Sungurtekin

- Barış Murat Yağcı

- Ecenaz Üçer

- Kemal Can Parlak

- Çağrı Taner

- Turgut Ekim

- Barbaros Dikmen

- Yaren Alaca

- Nisa Bölükbaşı

Bu isimlerden Barış Murat Yağcı, Survivor'dan diskalifiye edilmiş, Türkiye'ye gelerek gözaltına alınmıştı.

BARIŞ MURAT YAĞCI VE HASAN CAN'IN TEST SONUCU DA ÇIKTI

Barış Murat Yağcı ve Hasan Can Kaya'nın test sonucu negatif çıktı. Bağcı, sonucun ardından yeniden Survivor'a döndü.