The Economist'in Fransa'da erken seçim yorumu: Macron topal ördek İngiliz yayın organı, Le Pen'in itibarının artmakta olduğunu yazdı. Erken seçime gidecek Macron'un büyük risk aldığı vurgulandı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın gerisinde kaldıktan sonra ülkeyi erken seçime götürmeye karar verdi.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Macron'un, kendisini 'düştüğü derin çukurdan kurtarmak için' erken seçim kararı aldığını yazdı.

Ancak seçim kararının, Macron için 'büyük risk' anlamına geldiğine dikkat çekildi.

"Macron zar attı"

"Bazen zar atmaktan başka seçeneğiniz yoktur." ifadesi kullanılan analizde, Fransız liderin, 9 Haziran gecesi kendini tam da bu noktada bulduğu belirtildi.

'Topal ördek' yorumu

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisinin aldığı oy oranının, Macron'un Rönesans partisini ikiye katladığı, bunun da 'büyük yenilgi' anlamına geldiği kaydedildi.

Le Pen'in Avrupa'daki itibarının arttığı ve bu durumun Macron'u "her zamankinden daha fazla topal ördek yapma riski" taşıdığı notuna yer verildi.

Mecliste çoğunluk hedefi

Fransa'da anketlere göre, 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin favorisi aşırı sağ... Macron, erken seçimden elde etmeyi umduğu sonuçla mecliste kaybettiği salt çoğunluğu sağlamayı hedefliyor.

İstediği gücü elde edemedi

İngiliz yayın organının Macron ile ilgili analizinin devamında şu ifadeler yer aldı:

Amerika'da olduğu gibi, Fransız başkanları da mecliste çoğunluk olmadan iç gündemlerinin çoğunu hayata geçiremiyor.



Macron'un hükümetin günlük işlerini bir başbakan yürütüyor ama normal düzende yasaların geçmesi için oy gerekiyor.

Halihazırda Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin çoğunluğa sahip olmadığı, diğer partilerin de çoğunluk hükümeti kuramadığı belirtildi.

Popülaritesi azalıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un popülaritesi, her geçen gün azalıyor. Macron, hükümette sıklıkla yaptığı değişikliklere rağmen bu duruma henüz çözüm bulabilmiş değil.