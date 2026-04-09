Malatya'da çakmakla oyun oynarken yangın çıktı

Malatya'da bir apartman dairesinde çakmakla oyun sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Malatya'da faciadan dönüldü..
Saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bölgedeki bir apartmanın 2. katında yangın çıktı.
ÇAKMAKLA OYNARKEN HALI TUTUŞTU
Yangının çakmakla oynandığı sırada halının tutuşması sonucu çıktığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)