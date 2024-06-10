Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Fransızların doğru seçimi yapacağından eminim Macron, yapılacak seçim için tarihler paylaştı. Fransız lider, "Tek amacım, çok sevdiğim ülkemize faydalı olabilmek" dedi.

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ensonhaber.com

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken genel seçim kararı almasının ardından ilk mesajını verdi.

Macron, Fransızların doğru seçimi yapacağından 'emin' olduğunu söyledi.

Yasama seçimleri için tarih veren Macron, bunları 30 Haziran ve 7 Temmuz olarak sıraladı.

'Fransızlara güveniyorum' mesajı

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:

Fransız halkının kendisi ve gelecek nesiller için en adil seçimi yapma yeteneğine güveniyorum.

"Ülkemi çok seviyorum"

Fransa'yı çok sevdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Macron, mesajını "Tek amacım, çok sevdiğim ülkemize faydalı olabilmek." diyerek tamamladı.

Fransa, 30 Haziran'da yeni Ulusal Meclis üyelerini seçmek için oylama yapacak. İkinci tur ise 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Beklenmedik açıklama

Macron'un beklenmedik açıklaması, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) birinci olmasının ardından geldi.

Marine Le Pen'in partisi yüzde 31,50’lik oranla ilk sırada yer aldı. Macron'un partisi Rönesans ise yüzde 15,2'de kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı: Hiçbir şey olmamış gibi davranamam

Macron, pazar günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Fransa'da aşırı sağ partilerin toplamda oyların yaklaşık yüzde 40'ını aldığını belirtmişti.

Bunun üzerine Macron, "Kendimi buna alıştıramam... Hiçbir şey olmamış gibi davranamam." demişti.