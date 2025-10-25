The Guardian: Türkiye, Gazze Görev Gücü'nden İsrail'in itirazıyla dışlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de artık umut var...

Türkiye, bir barış masasından daha zaferle ayrıldı.

TARİHİ İMZALAR ATILDI

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası dünya liderleri, Gazze Zirvesi için bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

İNGİLİZ BASINI: İSRAİL, TÜRK ASKERİNİ İSTEMİYOR

The Guardian'da yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'de büyük çaplı yeniden inşa çalışmaları başladığında güvenlik boşluğu oluşmasını önlemek için kurulacak çokuluslu gücün bileşenlerinin İsrail'in kabul edebileceği nitelikte olması gerektiğini söyledi.

Haberde, Türkiye'nin asker göndermeye hazır olduğu ancak İsrail'in, Türk askerlerinin güce katılmasını onaylamadığı belirtildi.

"MISIR YÖNETECEK

Haberde ayrıca Gazze'deki barış gücünün, Mısır tarafından yönetileceğinin beklendiği de ifade edildi.

Ayrıca, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi istikrar gücüne katkıda bulunan diğer ülkeler, bu güç BM barış gücü olmasa bile, BM Güvenlik Konseyi'nden yetki almasını tercih ediyorlar.

HAMAS SİLAHLANDIRILACAK

Bunun yerine, İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kasabasında bulunan ve Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) olarak bilinen ABD liderliğindeki askeri hücre ile koordinasyon sağlayacak.

Bu güç, Hamas'ı silahsızlandırmak ve oluşumu hala tartışmalı olan geçici Filistin hükümetini güvence altına almakla görevlendirilecek.

AFAD EKİPLERİ BEKLİYOR

Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğin bir sonucu olarak Gazze'de Filistinli ve İsrailli cesetlerin bulunmasına yardım etmek için gönderilen Türk afet müdahale uzmanları, perşembe günü Mısır'ın Gazze Şeridi sınırına yakın bir yerde kalarak İsrail'in giriş iznini beklemeye başladı.

AFAD; 81 kişilik ekip, yaşam tespit cihazları ve eğitimli arama köpekleriyle bölgeye girmek için hâlâ bekliyor.