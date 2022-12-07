Time, Vladimir Zelensky'yi Yılın Kişisi seçti

ABD merkezli medya kuruluşu, kararını açıkladı. Zelensky'nin, Rusya'nın saldırıları karşısında ülkesine liderlik ettiği vurgulandı.

Time dergisi, 2022'ye dair "Yılın Kişisi" seçimini duyurdu.

Dergi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi tercih ettiğini açıkladı.

Zelensky'yi seçtiler

ABD merkezli kuruluş, konuyla ilgili sayısında "Yılın Kişisi: Vladimir Zelensky ve Ukrayna ruhu" diye yazdı.

Zelensky'nin, şubat ayının sonundan bu yana ülkesinin tam ölçekli Rus saldırılarını durdurmak için çalışırken Ukrayna'ya liderlik ettiği ve "dünya sahnesinde bir lider" olarak belirdiği kaydedildi.

Ukraynalı liderle ilgili yorum: Ülkesine öncülük etti

Ukrayna'nın, Zelensky öncülüğünde Rus ordusunun ilerlemesini büyük ölçüde durduğu belirtildi.

Rusya tarafından ele geçirilen toprakların geri alınmasıyla ilgili zaferlerde de Zelensky'nin yer aldığı aktarıldı.

Daha önce Financial Times gazetesi, Zelensky'yi "Yılın Kişisi" ilan etmişti.

Time: Zelensky dünyayı harekete geçirdi

"Bu yılki seçim hafızalardaki en net seçimdi." diyen derginin Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal, "Ukrayna savaşı, insanı ister umutla ister korkuyla doldursun, Zelensky dünyayı onlarca yıldır görmediğimiz bir şekilde harekete geçirdi." şeklinde konuştu.

"Dünyanın gözünü Ukrayna'nın üzerinde tutuyor"

Felsenthal, "Zelensky, dünyanın gözünü Ukrayna'nın üzerinde tutmaya odaklanmış durumda. Eski şovmen, ilginin gezegenin en değerli para birimi olduğunu anladı ve küresel pazarı neredeyse köşeye sıkıştırdı. Bunu, mesajında titiz bir imaj oluşturma ve tekrarlama yoluyla yaptı.

Açık sözlüydü, bazen alaycıydı ve her zaman doğrudan konuya giriyordu: demokrasiyi kurtarmak için Ukrayna'yı kurtarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kısa listedeki isimler

Time dergisi, 1927'den bu yana, son 12 ayda dünya üzerinde etkisi olan birini seçerek Yılın Kişisi ilan ediyor.

Kısa listede ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Yüksek Mahkemesi, Elon Musk, Cumhuriyetçi Liz Cheney, MacKenzie Scott, Florida Valisi Ron DeSantis, İran'daki protestocular, silah güvenliği savunucuları ve Hazine Bakanı Janet Yellen yer aldı.

Derginin diğer seçimleri belli oldu

Aynı dergi; İranlı kadınları Yılın Kahramanları, Blackpink'i Yılın Şovmeni ve Aaron Judge'ı Yılın Sporcusu seçti.

Bu arada 2021'de Yılın Kişisi Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk olmuştu.