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    Times, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılacağını duyurdu

    Times, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılacağını duyurdu

    The Times, Rusya'nın Ukrayna saldırısından sonra bölgedeki birçok ülkede başlayan tartışmalar sonucunda İsveç ve Finlandiya'nın yaz aylarında hızlı bir şekilde NATO üyesi olacağını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 13:47
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    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri hareket savaşa dönüştü.

    2 aya yaklaşan çatışmalar devam ederken Ukrayna'nın savaş öncesinde NATO'ya üye olma hazırlığı ve savaşın da bu nedenle çıktığı değerlendirmeleri çerçevesinde bölge ülkelerinde yaygın bir tartışma başladı.

    Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye oluyor

    Özellikle Rusya ile sınırı olan Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde, NATO'ya üyelik konuları ciddi boyutta konuşulmaya başlandı.

    Bu kapsamda İngiliz gazetesi The Times'ta yayınlanan bir analiz yazısında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

    Yazıda İsveç ve Finlandiya'nın yaz aylarında NATO üyesi olmaya hazırlandığı belirtilirken, bu konuda Rusya'nın stratejik hatasına dikkat çekiliyor.

    Analize göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı, bölge ülkelerini savunmasız hissettirerek NATO'ya yönlendiriyor.

    Rusya: NATO Avrupa'da güvenliği sağlamaz

    Buna karşın Baltık ülkelerinin NATO üyeliği tartışmalarına yönelik Rusya'dan da sert açıklamalar geliyor.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirtmişti.

    Peskov, "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz." ifadelerini kullanmıştı.

    Times, İsveç ve Finlandiya nın NATO ya katılacağını duyurdu #1

    NATO'ya üye ülkeler

    1949'da kurulan NATO'ya günümüze kadar belli aralıklarla yeni ülkeler üye oldu.

    Türkiye'nin 1952'de üye olduğu birliğe en son 2020'de Kuzey Makedonya dahil oldu.

    32 üye ülkenin bulunduğu NATO'da ise tüm üyeler şu şekilde:

    Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadaǧ, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

    Times, İsveç ve Finlandiya nın NATO ya katılacağını duyurdu #2


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