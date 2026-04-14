Titanik'i batıran buzdağı: Bakın şimdi ne halde

RMS Titanic'in batışı üzerinden geçen 114 yıla rağmen, olayın detayları hala merak uyandırıyor.

Geminin batışıyla ilgili pek çok bilgi gün yüzüne çıkmış olsa da, çarpışmaya neden olan buz dağıyla ilgili sorular ilgi çekiyor.

O gece Kuzey Atlantik’te devasa bir kütle olarak beliren buz dağı, tarihin en büyük deniz felaketlerinden birine yol açtı.

Ancak kazadan sonra bu dev buz kütlesinin akıbeti uzun süre gizemini korudu.

Öyle ki; Titanik'in çarptığı buz dağının başka bir geminin mürettebatı tarafından olaydan 2 gün önce çekilen fotoğrafı, 8-10 bin dolara açık artırmaya sunulmuştu.

ERİYİP GİTTİ

Titanik, 14 Nisan 1912 gecesi saat 23:40 sularında, Newfoundland'in güneyinde, Labrador Akıntısı ile taşınan, Grönland kökenli devasa bir buzdağına çarptı.

İngiliz bilim adamları, Titanik’in batmasına yol açan dev buzdağının, en az 100 bin yaşında ve 1.5 milyon ton ağırlığında olduğunu hesapladı.

Titanik’in çarptığı buz dağı, diğer tüm buz kütleleri gibi doğanın döngüsüne yenik düştü.

Çarpışmadan sonra yoluna devam eden buz dağı, günler ve haftalar içinde daha sıcak sulara sürüklendi ve yavaş yavaş eriyerek tamamen yok oldu.

Yani bugün o buz dağından geriye kalan somut bir parça bulunmuyor.