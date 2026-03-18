Tom Barrack'tan BM'ye Suriye'yi destekleme çağrısı

BMGK’da “Orta Doğu’da durum” başlığıyla gerçekleştirilen oturumda Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

ABD’nin bu ay Konsey dönem başkanlığını yürütmesi nedeniyle toplantıya başkanlık eden Barrack, Washington adına yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi.

Barrack, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığını hatırlatarak, “Suriye artık yabancı yardıma olan bağımlılığını sona erdirme şansına sahip” dedi.

SURİYE HÜKÜMETİNE DESTEK ÇAĞRISI

Uluslararası topluma açık çağrıda bulunan Barrack, “Bu Konseyin üyelerini ve tüm ulusları, bu geçiş sürecinde Suriye hükümetini desteklemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu desteğin; terörle mücadele kapasitesinin artırılması, yeniden yapılanma sürecine katkı sağlanması ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü kapsaması gerektiğini belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ENTEGRASYON SÜRECİ

Barrack ayrıca, Suriye hükümetinin Ocak ayında YPG ile kalıcı ateşkes ve entegrasyon anlaşmasına vardığını hatırlatarak, Şam yönetiminin İran’ın ülkedeki “kötü niyetli etkisini” reddettiğini savundu.

Suriye’nin İsrail ile ilişkileri istikrara kavuşturma yönünde adımlar attığını da dile getiren Barrack, ABD’nin bu süreci desteklediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde Suriye’de kaydedilen gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Barrack, Washington’un Şam ile ortaklığını derinleştirmeye devam edeceğini ve Suriye’nin yeniden istikrar ve barışa ulaşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğini söyledi.