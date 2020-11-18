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    Trump, ABD Siber Güvenlik Ajansı Direktörü'nü kovdu

    Trump, ABD Siber Güvenlik Ajansı Direktörü'nü kovdu

    Donald Trump, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verdi.
    • AA
    • 18.11.2020 - 05:18
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    ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinde "usulsüzlük" olmadığı yönünde açıklama yapan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verildiğini Twitter'dan duyurdu.

    Twitter aracılığıyla paylaşımda bulunan Trump, Krebs'in 3 Kasım Salı günü düzenlenen başkanlık seçimlerinde "usulsüzlük" tespit edilmediğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

    Trump şunları kaydetti:

    "Krebs'in 2020 seçimlerindeki güvenlik meselelerine ilişkin yaptığı açıklama oldukça yanlış. Bu seçimlerde büyük usulsüzlükler ve hileler oldu, ölü insanlar adına oy kullanıldı, gözlemcilerin seçim merkezlerine girilmesine izin verilmedi. Oy sayma makinelerindeki sözde teknik problemler Trump için kullanılan oyları Biden'ın hanesine yazdı ve daha neler neler oldu.

    Bu nedenle, şu andan itibaren geçerli olmak üzere ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Krebs'in işine son veriyorum."

    Trump, ABD Siber Güvenlik Ajansı Direktörü nü kovdu #1

    "HİLE" OLDUĞUNU SAVUNUYOR

    ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

    Trump, ABD Siber Güvenlik Ajansı Direktörü nü kovdu #2

    Trump, ABD Siber Güvenlik Ajansı Direktörü nü kovdu #3

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