Trump, Biden'ı ülkeyi dünyanın en kötü insanları ile doldurmakla eleştirdi

Beyaz Saray'da Kongre'den geçen Ölümcül Fentanil Kaçakçılığının Durdurulması Yasası için imza töreni düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana rekor sayılabilecek 2 tondan fazla fentanil ele geçirdiklerini belirterek eski Başkan Joe Biden yönetimini sınırlarda güvenliği sağlamamakla eleştirdi.

Trump, "O zamanki açık sınırlar ile ülkemizi fentanil, burada olmaması gereken dünyanın en kötü insanları ve yasa dışı uyuşturucularla doldurdu" dedi.

Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini 'işgal' olarak niteleyen Trump, Biden yönetimi için, "Bu umursamayan veya aptal insanlar tarafından ülkemizin işgaline izin verildi, aptal insanlar" ifadesini kullandı.

"BEN BİLE BUNA İNANMIYORUM"

Trump, haziranda sınırlardan geçen göçmen sayısının 'sıfır' olduğunu vurgulayarak, "Ben bile buna inanmıyorum. Yüz binlerce rakamdan sıfıra nasıl düşülür? Ama dedikleri bu" diye konuştu.

Daha sonra fentanil mağduru ailelere söz veren Trump, yapılan konuşmaların ardından yasayı imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

Kongre'den iki partinin desteği ile geçen Ölümcül Fentanil Kaçakçılığının Durdurulması Yasası, fentanil ile ilgili tüm maddeleri, özellikle de ilacın taklit versiyonlarını ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin en tehlikeli uyuşturucular listesine almayı ve bu uyuşturucuyu bulunduran, ithal eden, dağıtan veya üreten herkese hapis cezalarını artırmayı öngörüyor.