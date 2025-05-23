Trump, göçmenlerin vatandaşlık için yarışacağı TV programı yapacak iddiası

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde göçmen karşıtı politikalar hız kazanıyor.

Görevinin ilk günlerinden itibaren göçmenleri ülkeden gönderen ve ABD vatadaşlığı şartlarını sınırlandıran Trump yönetimi için, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

New York Times ve Wall Street Journal’a yansıyan bilgilere göre, yarışmada göçmenler Amerikan geleneklerine dayalı zorlukları aşarak ABD vatandaşlığı için yarışacak.

GÖÇMENLER VATANDAŞLIK İÇİN YARIŞACAK

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın bu yarışma programına onay vermeyi değerlendirdiği ortaya çıktı.

Bu girişim, göçmenlik politikalarını şov unsurlarıyla harmanlayarak kamuoyunun ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

CİDDİ TEPKİLERE NEDEN OLABİLİR

Ancak öneri, ABD’nin vatandaşlık gibi ciddi bir süreci eğlenceye indirgediği ve göçmenlik meselelerini magazinleştirdiği gerekçesiyle büyük tepki çekebilir.

Trump’ın sert göçmenlik politikalarının mimarlarından İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in, televizyonda şov havasında yürüttüğü sınır uygulamaları da kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştı.

AÇLIK OYUNLARI'NA BENZETİLDİ

Kanadalı yapımcı Rob Worsoff tarafından ortaya atıldığı iddia edilen yarışma, Ellis Adası’na yapılan temsili bir göç yolculuğuyla başlıyor.

Katılımcılar San Francisco’da altına hücum yarışına, Detroit’te otomobil üretim hattı testine ve NASA temalı bir görevle roket fırlatımına katılıyor. Programın sonunda kazanan isim ABD vatandaşı ilan ediliyor.

Yapımcı “bu Açlık Oyunları değil” dese de, fikrin kamuoyundaki yankısı, göçmenlik gibi hayati bir konunun şova dönüştürülmesi nedeniyle oldukça hassas olabilir.