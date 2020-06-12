Trump 'iç teröristlere' savaş açtı

Seattle'ı özerk bölge ilan ederek giriş çıkışları kontrol altına alan göstericileri hedef alan Trump, bölgenin acilen kontrole alınması için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

George Floyd’un ölümünün ardından polis şiddetine karşı harekete geçen milyonlar, ABD’nin tarihindeki en büyük protesto gösterilerinden birine imza atıyor. “Black Lives Matter” sloganıyla her türlü ırksal ayrımcılık için sokaklara dökülen milyonlar,ın eylemleri, yakın zamanda duracağa benzemiyor.

TRUMP SUÇLAMALARINI İÇ GÜÇLERE YÖNLENDİRDİ

Gösterilerin ilk anından itibaren bunun toplumsal bir hareket olmaktan çok, iç ve dış grupların yasa dışı işleri olduğunu iddia eden ABD Başkanı Trump, göstericileri defalarca başka şeylere hizmet etmekle suçladı.

Spekülatör Soros’tan Rusya’ya kadar birçok dış gücün gösterilerde parmağı olduğunu iddia eden Trump, ırkçılık karşıtı sol grup Antifa’yı da terörist grup ilan emekle tehdit etmişti. Trump’ın dış güçler iddiaları ise, yerini “iç örgütlere” bıraktı.

"İÇ TERÖRİSTLER EGEMENLİĞİ ELE GEÇİRDİ"

Son olarak geçtiğimiz gün Seattle’da göstericilerin, belediye ve meclis binalarını işgal ederek meclis binasına "Seattle Otonom Bölgesi" tabelası asması, Trump’ın terörist gruplar iddialarını hızlandırmasına neden oldu. Twitter hesabından, Seattle Valisi’ni de işin içinde olmakla suçlayan Trump, “Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" ifadelerini kullanmıştı.

"GEREKENİ BEN YAPARIM"

Protestoculara “iç teröristler” diyerek şiddet ve nefret söylemini körükleyen Trump, valinin “sığınağına geri dön” eleştirilerine aldırmadan tweet atmayı sürdürdü. “İç teröristlerin egemenliğine geçen şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı" diyen Trump, polis güçlerini kuvvetlendireceğini açıkladı.

SOL GRUPLARI HEDEF GÖSTERDİ

Demokratların silahsızlandırma çağrılarını eleştiren Trump, “Radikal solcu Demokratlar önce silahlarınızı elinizden almaya çalışmıştı, şimdiyse polisinizi almaya çalışıyorlar!” dedi.

SİLAHLI GÖSTERİCİLER DE VAR

Trump’ın hedef gösteren tweetleri, Seattle’da süregelen özerk bölge eylemleri için de “çatışma sinyali” haline geldi. Göstericilerin özerk bölge ilan ettikleri Capitol Hill’de eylemler barışçıl ve demokratik yollarla ilerliyor gibi gözükse de, bölgenin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan bazı eylemcilerin silahlandığı da görüldü.

CNN MUHABİRİNDEN ÇATIŞMA UYARISI

Özerk bölgeden canlı yayın yapan CNN muhabiri, yaptığı yayın sırasında olası çatışmalardan korkulduğunu dile getirdi. Göstericilerin şimdiye dek son derece barışçıl bir biçimde bölgede faaliyet gösterdiğini söyleyen muhabir, yaptığı anonsta eylemcilerin isteklerinin polis kuvvetlerine ayrılan bütçenin kısıtlanması ve yetkilerinin azaltılması olduğunu söyledi.

“Buradaki protestocuların bazıları gerçekten silahlı. Eğer yönetim, buradaki insanları polis kuvvetiyle ve silah zoruyla bölgeden ayrılmaya zorlarsa korkarım ki oldukça kanlı bir çatışma çıkabilir.” sözleriyle dengelerin ne kadar hassas olduğunu da gözler önüne serdi.