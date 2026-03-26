Ferdi Kadıoğlu, milli takımdaki 2. golünü attı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Romanya maçıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 2. golünü kaydetti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Romanya ile oynadı ve rakibini 1-0'lık skorla yenerek finale çıktı.
Millilerin tek golünü Ferdi Kadıoğlu attı.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Müsabakanın 53. dakikasında Arda Güler’in sağ kanattan ortasında defansın arkasına sarkan Ferdi, kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
MİLLİ FORMAYLA 2. GOL
26 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. gol sevincini yaşadı.
Maça 11’de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
