A Milli Futbol Takımı'nda büyük coşku! Maç sonu mehter marşı çaldı

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumu inleten Mehter Marşı, tarihi bir geceye imza attı.

SON BİR ADIM KALDI

Mücadelenin ilk düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan milliler, Romanya'nın katı savunmasını aşmakta zorlansa da aranan golü bulmayı başardı.

Tribünlerin desteğini arkasına alan ay-yıldızlı ekip, rakip kaleyi baskı altına aldığı dakikalarda bulduğu şık golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Savunmada hata yapmayan "Bizim Çocuklar", Dünya Kupası biletine sadece bir adım uzaklıkta.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Maçın sona ermesiyle birlikte stadyumda çalmaya başlayan Mehter Marşı, 2026 hayali kuran on binlerce taraftarı tek yürek haline getirdi.

Kırmızı-beyaz bayraklarla donatılan tribünlerde oluşan bu muhteşem ambiyans, hem oyunculara hem de ekran başındaki milyonlara duygu dolu anlar yaşattı.